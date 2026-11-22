anal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Zeynep'i öldürmek için kurduğu plan başarısız olan Sonay, bu kez gözünü küçük İlkim'e dikti. Yaşıtı gibi mesajlaşarak güvenini kazandığı İlkim'i tuzağa düşüren Sonay, genç kızı kaçırdı. Bölümün finalinde yaşananlar, dizinin yeni bölümüne ilişkin merakı artırdı.

Sonay'ın yeni hedefi İlkim oldu

Cumartesi akşamı yayınlanan Güller ve Günahlar'ın son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Zeynep'i öldürmek için hazırladığı planın başarısız olmasıyla öfkesi daha da büyüyen Sonay, kontrolünü tamamen kaybetti. Sedef'i bıçaklayacak kadar ileri giden Sonay, bu kez İlkim'i hedef aldı.

İlkim'le yaşıtıymış gibi mesajlaşarak onun güvenini kazanan Sonay, yüz yüze görüşme bahanesiyle küçük kızı kandırdı. Kurduğu tuzağa düşen İlkim'i kaçıran Sonay, Serhat'ı da büyük bir endişenin içine sürükledi. Kızına ulaşmak isteyen Serhat, karşısında İlkim yerine Sonay'ı buldu.

Yaşananların ardından izleyiciler, "Serhat, İlkim'i Sonay'ın elinden kurtarabilecek mi?" ve "Sonay'ın sıradaki hamlesi ne olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Serhat ve Zeynep yeniden bir araya geldi

Dizinin son bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Serhat ve Zeynep cephesinde yaşandı. İkili, yeniden bir aile olma kararı alarak barıştı. Zeynep, ailesine Serhat'tan boşanmayacağını ve yeniden eve döneceğini açıkladı.

Öte yandan Berrak, Kaan'ı Serhat'a karşı kışkırtarak Tibet'in intikamını almak için onu kullanmaya çalıştı. Azra ise Tülay'dan aldığı video sayesinde Cihan'ı köşeye sıkıştırdı.

Aile içindeki hesaplaşmaların, beklenmedik hamlelerin ve gerilimin ön plana çıktığı Güller ve Günahlar, son bölümüyle sosyal medyada da merak konusu oldu.

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Kanal D'de

NGM imzalı Güller ve Günahlar, heyecan dolu bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İlkim'in kaçırılmasının ardından Serhat'ın nasıl bir yol izleyeceği ve Sonay'ın planlarının nasıl sonuçlanacağı yeni bölümde yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

anal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Zeynep'i öldürmek için kurduğu plan başarısız olan Sonay, bu kez gözünü küçük İlkim'e dikti. Yaşıtı gibi mesajlaşarak güvenini kazandığı İlkim'i tuzağa düşüren Sonay, genç kızı kaçırdı. Bölümün finalinde yaşananlar, dizinin yeni bölümüne ilişkin merakı artırdı.