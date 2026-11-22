Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle onlarca ağır tonajlı araç yolda mahsur kaldı. İş makinelerinin çalışmasının ardından bölgede ulaşım yeniden normale döndü.

Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Ilgar Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda ağır tonajlı aracın sürücüsü, geçiş yapamayınca beklemek zorunda kaldı.

Yoğun kar nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemesi güçleşirken bazı sürücüler, yollarına devam edebilmek için araçlarının lastiklerine zincir taktı.

İş Makinelerinin Çalışmasıyla Ulaşım Normale Döndü

Türkiye ile Kafkaslar arasındaki ulaşım açısından önemli güzergâhlardan biri olan Ilgar Dağı Geçidi'nde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için bölgeye iş makineleri yönlendirildi.

Kar temizleme çalışmalarının ardından yolda kalan araçların geçişi sağlandı. Bölgede ulaşımın yeniden normale döndüğü öğrenildi.

Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle onlarca ağır tonajlı araç yolda mahsur kaldı. İş makinelerinin çalışmasının ardından bölgede ulaşım yeniden normale döndü.