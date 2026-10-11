Ardahan’da doğanın dikkat çeken sakinlerinden vaşak ve iki yavrusu görüntülendi. Ardahan-Şavşat kara yolunda aracıyla seyahat eden Hakan Büyük, yol kenarında dolaşan vaşak ailesini fark edince aracını durdurdu.

Vaşak Ailesini Cep Telefonuyla Kaydetti

Bir süre çevrede dolaşan vaşak ve iki yavrusunu izleyen Büyük, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Doğal ortamlarında hareket eden vaşak ailesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bölgedeki yaban hayatına ait bu görüntüler, doğada karşılaşılması güç anları bir kez daha gözler önüne serdi.