Adıyaman’da 12 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki E.Y., Şanlıurfa’da polis ekiplerince bulundu. Kent merkezindeki bir parkta tek başına dolaşırken tespit edilen kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

28 Eylül’de Evden Ayrıldı

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan E.Y., 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden çıktı. Kızlarından haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y.’nin bulunması için çalışma başlattı.

12 Gün Boyunca Parklarda Uyudu

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda E.Y., Şanlıurfa kent merkezindeki bir parkta bulundu. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Şanlıurfa’da geçirdiği 12 gün boyunca yanında parasının olmadığı ve kentte kimseyi tanımadığı için parklarda uyuduğu öğrenilen E.Y.’nin, ailesiyle görüşmek istemediğini ifade ettiği bildirildi.

Çocuk Koruma Kuruluşuna Teslim Edilecek

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından E.Y.’nin Şanlıurfa’daki bir çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği belirtildi.