Muş'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde iki ayrı noktada devrilme olayı yaşandı.

İlk olay, İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuvvetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, park halindeki 34 BPS 369 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testereyle keserek yoldan kaldırdı.

Elektrik Direği de Otomobilin Üzerine Devrildi

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bir diğer nokta ise Merkez Tuba Camii mevkisi oldu. Bölgede bulunan bir elektrik direği, rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki 49 AAZ 403 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Her iki olayda da araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Belediye Ekipleri Hasar Tespit Çalışması Başlattı

Öte yandan Muş'ta kuvvetli rüzgarın yol açtığı olumsuzlukların belirlenmesi amacıyla belediye ekipleri çalışma başlattı. Kent genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.