Kaza, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile, geçitten geçtiği sırada tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca (21), Deniz Uygur (20) ve Abdullah Şavlı (15) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralının tedavisine başlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte güvenlik önlemleri alırken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Yetkililerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.