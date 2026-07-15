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Yetkililerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca (21), Deniz Uygur (20) ve Abdullah Şavlı (15) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile, geçitten geçtiği sırada tren çarptı.

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