Sivas'ta iki kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Ş.B. (37) idaresindeki 60 ACD 768 plakalı kamyonet ile E.H. (30) yönetimindeki 58 TD 330 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ş.B. ve yanındaki İ.U. ile diğer araçta bulunan M.U. (26), U.D. (28) ve T.G. (31) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.