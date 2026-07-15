Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu mesajında, “15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen yapıların oluşturduğu tehdidin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Liyakat yok edilirse devlet zarar görür”

Devlet yönetiminde liyakatin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarının kişisel bağlılıklar yerine hukuk ve ehliyet temelinde yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların ülkemize verdiği zararlar, bağımsızlığımızın en büyük tehditlerinden biridir” dedi.

15 Temmuz şehitlerini andı

Mesajında 15 Temmuz’da hayatını kaybedenleri de anan Kılıçdaroğlu, demokrasi ve milli birlik adına mücadele eden vatandaşlara teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan 12 maddelik demokrasi çağrısı

CHP lideri, demokrasi zeminini güçlendirmek ve Cumhuriyet değerlerini korumak amacıyla çeşitli öneriler sıraladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajında öne çıkan başlıklar şöyle:

Kışla, ibadethane ve adliyede siyasetin etkisinin azaltılması gerektiği,

Bağımsız ve tarafsız yargının güçlendirilmesi,

Üniter ve laik devlet yapısının korunması,

Kamuda liyakat sisteminin yeniden tesis edilmesi,

Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkılması,

Siyasi uzlaşı ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi,

Güçlü Parlamenter Sistem’in demokrasi açısından önemli olduğu,

Bağımsız ve özgür medyanın korunması,

Sorgulayan ve özgür düşünceye dayalı eğitim anlayışının geliştirilmesi,

Geçmiş hatalardan ders çıkarılması,

Kumpas mağduriyetlerinin giderilmesi,

Terör ve darbe girişimleriyle mücadelede hukuk sınırlarından ayrılınmaması.

“Devletin sahibi millettir”

Kılıçdaroğlu açıklamasının sonunda devlet yönetiminde temel ilkenin milli irade ve hukuk olması gerektiğini vurguladı.

“15 Temmuz’un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur: Devlet, hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir; millet iradesinin tecelligâhı ise Gazi Meclis’tir” diyen Kılıçdaroğlu, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerinin korunması çağrısında bulundu.

15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm… pic.twitter.com/YKqk2Z7Nq9 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 15, 2026