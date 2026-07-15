İzmir Atatürk Stadı’nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek kongre saat 18.00’de başlayacak. Genel kurul, daha önce belirlenen gündem maddelerinden devam edecek ve tüm maddelerin görüşülmesinin ardından sona erecek.

Altay Genel Kurulu’nda 93 Üye Oy Kullanacak

Kongrede yalnızca 11 Mayıs tarihinde hazırlanan hazirun cetvelinde yer alan 93 kulüp üyesi oy kullanabilecek. Yeni yönetimin belirlenmesi için gözler kongre salonuna çevrildi.

Sinan Kanlı Yeniden Aday Olmayacak

Altay Başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpte bazı isimlerin yeni yönetim için hazırlık yaptığı öne sürülürken, aday yönetim kurulu listesinin kongre divanına sunulması bekleniyor.

Altay’da Kadro Dağılıyor

Kulüpte yönetim belirsizliği sürerken, futbolcu ayrılıkları da devam ediyor. Hikmet ve Emre’nin ardından Ege’nin de sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

Yeni yönetimin göreve gelmesi halinde ilk hedeflerinin teknik ekibi oluşturmak ve takımı yeniden toparlamak olacağı belirtiliyor.

Altay’da Kritik Kongre Öncesi Gözler Yeni Yönetimde

Tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Altay’da yapılacak olağanüstü genel kurul, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı camia, kongreden çıkacak yeni yönetimle birlikte sportif ve mali sorunlara çözüm bulunmasını bekliyor.