Paylaşımında 15 Temmuz'un önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız; millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu."

Erdoğan, demokrasi uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakârlığın milletin hafızasında daima yaşayacağını belirtti.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Minnet Mesajı

Emine Erdoğan, mesajının devamında 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilere ise minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

"15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum." sözleriyle paylaşımını tamamladı.

15 Temmuz Mesajları Gündemde

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında devlet yetkilileri, siyasetçiler ve kamu kurumları tarafından gün boyunca anma mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Emine Erdoğan'ın yayımladığı mesaj da kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır.



O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız; millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu.



Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakârlık,… pic.twitter.com/rfxgfT2UQb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2026