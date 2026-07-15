Zonguldak'ta, terminal çıkışında bekleyen polis aracına çarpıp, kaçan şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü A.K. (55), 1 kilometre sonra yakalandı. 1,90 promil alkollü olduğu belirlenen şoföre 64 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün gece saatlerinde Zonguldak 100'üncü Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında meydana geldi. İzmir seferini yapacak olan A.K. yönetimindeki 34 NED 568 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, terminalden çıkışı sırasında polis aracına çarptı. Kazanın ardından A.K., hızla uzaklaştı. Polis ekipleri otobüsü, yaklaşık 1 kilometre sonra durdurdu. Bu sırada otobüsten inen şoför A.K., yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu yakalanan A.K.'nin 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.K.'ye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 64 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otobüste bulunan yolcular başka bir şoförle yollarına devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.