Olay, 10 Temmuz'da, merkeze bağlı Özdilek köyünde meydana geldi. Murat Nehri'ne düşüp kaybolan Berat Karakaya için AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri ile Diyarbakır Jandarma dalgıç ekipleri, Karakaya'nın yakınları ve köylüler destek verdi. Yaklaşık 170 personelin görev yaptığı çalışmalarda Murat Nehri boyunca su üstünde ve su altında kapsamlı arama faaliyetleri yürütüldü. Çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışı da geçici olarak durduruldu.

AMCASI BULDU

Berat Karakaya'nın, bugün nehre düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kıyı taraması yapan amcası tarafından cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)