Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisine yaklaşık 3 kilometre mesafede, İstanbul istikametinde meydana geldi. Almanya plakalı WL 5495 G plakalı TIR'ı kullanan Volkan Baykal, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarına devrilmesiyle kaza yaptı.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR sürücüsü Volkan Baykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Baykal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri, Çorlu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen ölümlü TIR kazasıyla ilgili inceleme başlattı.