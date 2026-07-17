Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, GSB ailesini büyütmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir."
GSB personel alımı başvuruları ne zaman?
Bakan Bak, 550 sözleşmeli personel alımı başvurularının 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağını açıkladı.
Paylaşımını "Hayırlı, uğurlu olsun." sözleriyle tamamlayan Bak, alımların Türk sporuna ve gençliğine katkı sağlayacağını vurguladı.
GSB 550 personel alımı kadro dağılımı
- 100 Diyetisyen
- 150 Psikolog
- 300 Sosyal Çalışmacı
Adaylar, başvurularını 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.