Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, GSB ailesini büyütmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir."