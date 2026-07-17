Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, GSB ailesini büyütmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir."

GSB personel alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Bak, 550 sözleşmeli personel alımı başvurularının 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağını açıkladı.

Paylaşımını "Hayırlı, uğurlu olsun." sözleriyle tamamlayan Bak, alımların Türk sporuna ve gençliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

GSB 550 personel alımı kadro dağılımı

  • 100 Diyetisyen
  • 150 Psikolog
  • 300 Sosyal Çalışmacı

Adaylar, başvurularını 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Muhabir: Haber Merkezi