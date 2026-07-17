Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSYİAD Talks programında sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, takımdan ayrılan Mauro Icardi için duygusal ifadeler kullanırken, transfer çalışmaları, yeni sezon hedefleri ve Victor Osimhen'in kaptanlığıyla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Ona doyamadık, teşekkür ediyorum"

Icardi'nin Galatasaray tarihine adını yazdırdığını belirten Buruk, Arjantinli yıldızın hem saha içinde hem de saha dışında kulübe büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Buruk, "Icardi, Galatasaray için bir ikondu. Son dört sezondaki şampiyonluklarda çok önemli pay sahibi oldu. Gönül isterdi ki onunla bir sezon daha geçirelim. Eğer veda etme fırsatımız olursa ona layık bir organizasyon yapmak isteriz. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a yakışır bir karakter aldık"

Yeni transfer Lesley Ugochukwu hakkında da konuşan Buruk, genç futbolcunun uzun süredir takip ettikleri isimlerden biri olduğunu belirterek, "Potansiyeli yüksek, çalışkan ve karakterli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir karakter kazandırdık" dedi.

"Türkiye'ye oyuncu getirmek kolay değil"

Transfer sürecinin zorluklarına değinen deneyimli teknik adam, Avrupa'nın önde gelen liglerinin futbolcular için ilk tercih olduğunu belirterek, "Türkiye birçok oyuncu için ilk seçenek olmuyor. Bazen oyuncuları ikna edebilmek için daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Oturmuş bir kadroya sahibiz"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Buruk, Icardi'nin ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açıldığını belirterek, ihtiyaç duyulan bölgelere doğru isimleri transfer etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Şampiyonluklara devam etmek istiyorum"

Galatasaray'da dört yıl üst üste kazanılan şampiyonlukların ardından hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Buruk, "Öncelikli hedefim Galatasaray'da görevime devam etmek ve yeni şampiyonluklar yaşamak" ifadelerini kullandı.

Osimhen'e kaptanlık mesajı

Victor Osimhen'in takım içindeki liderliğine dikkat çeken Buruk, "Muslera sonrası yeni kaptanlarımızı belirleyeceğiz. Osimhen'in bu isimler arasında olması bizim için çok önemli" dedi.