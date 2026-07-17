Eskişehir'de komşu kavgası 11 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar arasında yaşanan arbedeye müdahale eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, iki aileden 10 kişi ile müdahale sırasında görevli polis memuru B.A. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.