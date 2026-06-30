AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Muharrem ayı dolayısıyla il binası çevresindeki vatandaşlar ile İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda aşure ikramında bulundu. Albayrak, Muharrem ayının bereketiyle paylaşılan her lokmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

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İl binasının çevresindeki komşulara gerçekleştirilen ikramın ardından, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda vatandaşlara aşure dağıttıklarını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

'Paylaştıkça çoğalan kardeşliğimizin tüm şehrimize ve ülkemize huzur getirmesini diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Kaynak: AA