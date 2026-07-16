Zeytinburnu'nda 7 Aralık 2025'te taksi şoförü Erhan Çiftçi'nin husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan Barlık tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Serkan Barlık, müşteki baba Bahattin Çiftçi ile sanık avukatı hazır bulundu.

'KENDİMİ KORUMA AMACIYLA BIÇAK ÇEKTİM'

Serkan Barlık savunmasında, 'Maktulü tanıyordum. Maktulle aramızda bir husumet ya da alacak verecek ilişkisi yoktu. Daha önce babasıyla aramda husumet vardı. Olay günü ise sabah ekmek almak için evden çıktım. Bir alt sokakta maktulle tesadüfen karşılaştık. Bana ve rahmetli anneme küfür etti, gururuma yediremedim. Olay günü üzerimde hurda toplamak için bulundurduğum ekmek bıçağı vardı. Tartışma sırasında önce yumruklaştık. Onda da bıçak vardı. Bana vurmaya çalışınca kendimi geri çektim. Sonra önümü kesti. Ben de bıçağı çıkarıp birkaç kez salladım. Kendimi koruma amacıyla bıçak çektim. Maktule 3-4 kez bıçakla vurdum. Bu eylemi planlayarak yapmadım, önceden herhangi bir hazırlığım yoktu. Olay nedeniyle pişmanım, tutuksuz yargılanmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'DEFALARCA BIÇAKLAR VAZİYETTEYDİ'

Tanık olarak dinlenen Bulut Y., 'Olay günü sabah saatlerinde evdeydim. Ses duymam üzerine cama çıktım. Ben önce Serkan'ın bıçaklandığını zannettim. Dışarı çıkıp sesin geldiği yere gittim. Yerde yatanın Serkan değil, Erhan Çiftçi olduğunu gördüm. Uyku sersemi olduğum için kimin kimi bıçakladığını hatırlayamıyorum. Gördüğüm kadarıyla biri diğerini defalarca bıçaklar vaziyetteydi. Olay yerine gittiğimde yerde yatanın Erhan Çiftçi olduğunu görünce bıçaklama eylemini Serkan'ın yaptığını anladım. Olaydan sonra eylemi gerçekleştiren Serkan'ın kaçtığını gördüm. Serkan'ı tanırım, rahmetliyi tanımam. Erkek kuaförüyüm, Serkan'ı da oradan tanıyorum' diye konuştu.

'CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ'

Müşteki Bahattin Çiftçi beyanında, 'Sanık beyanlarında yalan söylüyor. Bu kişi birçok kez çay ocağımıza alkollü şekilde gelerek uygunsuz davranışlarda bulundu. Olay günü çocuğum yeni aldığı taksiyle bulunduğumuz mahalleye geldi. Eve geçeceği sırada bu olay meydana geldi. Sanığın cezasını çekmesini istiyoruz. Sanıktan şikayetçiyim' dedi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanık Serkan Barlık'ın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna sevk edilmesini talep etti.

DURUŞMA 5 KASIM'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Barlık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 7 Aralık 2025'te Zeytinburnu'nda meydana geldiği, işten çıktıktan sonra aracını park eden Erhan Çiftçi'nin yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan Barlık'ın bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Çiftçi'nin Adli Tıp Kurumu raporuna göre vücudunda 14 kesici-delici alet yarası ile 1 kesik bulunduğu, ölümün iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği kaydedildi. İddianamede Serkan Barlık'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.