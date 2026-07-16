Yüksek Öğretim Kurulu Bilim Ofisi tarafından kurulan ve 81 ilde etkinlilerde bulunan “Bilim Kafe” büyük ilgi gördü.

YÖK Başkanı Erol Özvar, gerçekleştirilen projeden başarılı sonuçlar aldıklarını 81 İlde 150’yi aşkın Üniversiteyle Yapılan Bilim Kafe Buluşmaları geçekleştirdiklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, dünyada yaşanan savaşlara ve krizlere en güzel cevabı umutlu bilim hikâyeleriyle verdiklerini belirterek, “Bilim umuttur. 81 ilimizde 150’den fazla üniversitemizle "Bilim Kafe" etkinliğiyle bugün ve yarın dünyanın en büyük bilim toplum buluşmasını gerçekleştirdik. Hocalarımız üniversitelerde üretilen bilimi kampüsten köy meydanlarına, tarlalara, tarihi köprülere, fındık ve çay bahçelerine, trene, vapura, maden ocağına taşıyarak muhataplarıyla buluşturuyor. Bilimi daha görünür kılıyor ve daha çok bilim konuştuk.” değerlendirmesinde bulundu.

YURDUN DÖRT YANINDA BİLİM

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerle Van Gölü kenarında, Harput Kalesinde, İshak Paşa Sarayında, Murat Köprüsünde, Hunat Hatun Külliyesinde, Akdeniz Sahilinde, Paraşüt Kulesinde, Ankara’da Kuğuluparkta, Fındık Bahçesinde Yurdun dört bir yanında Bilim Toplumla buluştu

Toplumun her kesiminden vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için bir araya geldiği Bilim Kafe buluşmalarında akademisyenler halka açık mekânlarda bilimsel çalışmaları sade bir şekilde vatandaşlara anlattı. Vatandaşlar etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

NERELERDE NE KONUŞULDU

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince Rize Çayı'nın topraktan bardağa serüveninin anlatıldığı Bilim Kafe buluşmasında, katılımcılara çayın yanında simit ve peynir ikramında bulunulurken, Muş’ta tarihî Murat Köprüsündeki buluşmada “Malazgirt Zaferinin İzinde” konusu işlendi. Fırat Üniversitesinin Harput Kalesinde uluslararası öğrencilerin halk oyunlarıyla renk kattığı etkinliğinde, Harput’un UNESCO yolculuğu ve İç Kale kazıları konuşuldu.

Hacettepe Üniversitesince Hamamönü’nde vatandaşlara çocuk, aile ve eş ilişkileri anlatılırken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde halk tüp bebek tedavileri ve kadın üreme sağlığı konusunda bilgilendirildi.

KAFELERDE GÜZEL SOHBET

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İshak Paşa Sarayında “Stres Vücudumuzu Nasıl Etkiler ve Nasıl Başa Çıkarız: Antioksidanlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirirken Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Merkezinde gerçekleştirdiği Bilim Kafe buluşmasında akademisyenler “kaya tuzu ve radyasyon”, “çevre felâletlerinin halk üzerindeki etkisi” konularında vatandaşlarla sohbet etti.

Akdeniz Üniversitesinde katılımcılarla kahvaltı ikramı eşliğinde “Su Krizi ve Tasarruf Kültürü” işlenirken Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bağımlılık türlerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Çukurova Üniversitesi cezaevindeki etkinliğinde doğru ekmek yapımını anlattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü kenarında "İnci Kefali'nin Eşsiz Göç Yolculuğu" programıyla Bilim Kafe etkinliğini gerçekleştirirken Topkapı Üniversitesince, “Tarih Boyunca Bilimden Pratiğe Topkapı” etkinliğiyle katılımcılar tarihsel bir perspektiften bilimsel düşüncenin izinde yolculuğa çıkarıldı.

KAHVEDE, BAHÇEDE, GEMİDE, MADEN OCAĞINDA

Üniversite kampüslerinin dışında gerçekleşen Bilim Kafe buluşmaları İstanbul’da Valide Sultan Vapuru’nda, Düzce’de Kuyudüzü Köyünde, Ankara’da Eymir Gölü’nde ve Kuğulupark’ta, Aksaray’da Zinciriye Medresesinde, Ağrı’da İshak Paşa Sarayında, Adıyaman’da Tarihî Tuz Hanında, Elazığ’da Harput Kalesinde, Kayseri’de Hunat Hatun Külliyesinde, Ordu’da fındık bahçesinde, Antalya’da çay bahçesinde, Adana’da cezaevinde, Erzincan’da Çırahane’de, Gaziantep’te Zeugma Müzesinde, Iğdır’da Tuz Mağarasında, Muş’ta tarihî Murat Köprüsü’nde, huzurevlerinde, millet bahçelerinde, tarlalarda, köy kahvelerinde Türkiye’nin her ilinde yapıldı..