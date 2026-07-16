TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

Öte yandan inşaat üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.