ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ABD Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath yönetti. Dengeli geçen ilk 45 dakikada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

İngiltere Öne Geçti

İkinci yarıya etkili başlayan İngiltere, 55. dakikada golü buldu. Morgan Rogers'ın sağ kanattan yaptığı ortada Anthony Gordon ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Messi Sahneye Çıktı, Arjantin Geri Döndü

Golden sonra baskısını artıran Arjantin, aradığı beraberlik golünü 85. dakikada buldu. Lionel Messi'nin hazırladığı pozisyonda Enzo Fernandez, ceza yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise yine Lionel Messi sahneye çıktı. Sağ kanattan yaptığı isabetli ortada arka direkte iyi yükselen Lautaro Martinez, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Arjantin'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin, sahadan galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselme başarısı gösterdi.

Finalde Rakip İspanya

Bu sonuçla Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. İngiltere ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için aynı gün Fransa ile üçüncülük maçına çıkacak.

Arjantin - İngiltere Maç Özeti

Stadyum: Atlanta Stadyumu

Skor: Arjantin 2-1 İngiltere

Goller: Fenerbahçe Beko'dan Sertaç Şanlı Hamlesi: Milli Pivot Takıma Geri Döndü İçeriği Görüntüle 55' Anthony Gordon (İngiltere) 85' Enzo Fernandez (Arjantin) 90+ Lautaro Martinez (Arjantin)

Final: Arjantin - İspanya

Üçüncülük Maçı: İngiltere - Fransa