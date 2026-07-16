15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra emniyet teşkilatı mensupları ve davetliler katıldı.

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbecilerin hedef aldığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde oluşturulan, 15 Temmuz şehitlerine ait kişisel eşyaların yer aldığı müzenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından müzeyi gezen Çiftçi, anı defterini imzalayan ilk isim oldu.

Program kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’i de ziyaret eden Bakan Çiftçi, emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi

Anma programında Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tilavetin ardından Yenimahalle İlçe Müftüsü tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Duaya eşlik eden Bakan Çiftçi, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Programın sonunda Bakan Çiftçi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan Şehitler Köşesi’ni ziyaret ederek burada bulunan anıta karanfil bıraktı. Tören, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret ve anma etkinlikleriyle sona erdi.