15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan camilerden eş zamanlı sela sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında gece saatlerinde okunan selalarla, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit rahmet ve minnetle anıldı. Camilerde şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken dualar edildi.

Anma programları yalnızca camilerle sınırlı kalmadı. Türkiye’nin birçok ilinde valilikler, belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarının düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Konferanslar, sergiler, yürüyüşler ve demokrasi nöbetleriyle 15 Temmuz’da yaşananlar bir kez daha hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerde, milli birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Meydanlarda Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, şehitler için düzenlenen anma programlarına yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece camilerden okunan selalar, darbe girişimi sırasında halkın meydanlara davet edildiği tarihi geceyi hatırlattı. Eş zamanlı yükselen sela sesleriyle, demokrasi uğruna hayatını kaybeden şehitler yad edilirken, milli iradenin önemine vurgu yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelindeki anma programlarının gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.