DOSYA NO : 2025/7944

KARAR NO :

Müdürlüğümüzün yukarıda esas sayılı numarasında yazılı dosya borçlusu Ali ve Saniye oğlu, 31/05/1970 doğumlu, ÜMÜT DEMİR tüm adreslerine tebligat çıkarılmış ve bulunamamış olup, Ödeme Emri-Dayanak Belge Sureti tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Ödeme Emri ve Dayanak Belgenin İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Ödeme Emri ve Takip Dayanağı Belgenin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.07.2026