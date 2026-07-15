Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Ankara'da Madenci Anıtı önünde bir araya gelerek öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; sendikanın Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Umut Erkurt tarafından yapılan açıklamada, güvenceli çalışma hakkı, taban maaş uygulamasının yasal güvence altına alınması ve mülakat mağduru öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirilmesi talep edilirken, öğretmenlerin mücadelesinin yalnızca mesleki haklarla sınırlı olmadığı, kamusal eğitimin geleceğini de ilgilendiren toplumsal bir mücadele olduğu vurgulandı.

“BU MÜCADELE YALNIZCA ÖĞRETMENLERİN HAK ARAYIŞI DEĞİL”

Umut Erkurt, öğretmenlerin yürüttüğü mücadelenin kamusal eğitimin geleceğini ilgilendirdiğini belirterek, "Bugün burada bir araya gelişimiz, yalnızca bir meslek grubunun hak arayışının ifadesi değildir. Bugün burada dile getirdiğimiz sözler, bu ülkede kamusal eğitimin nasıl bir dönüşümden geçirildiğine, öğretmen emeğinin nasıl sistematik biçimde değersizleştirildiğine ve toplumun geleceğinin nasıl piyasanın insafına bırakılmak istendiğine dair güçlü bir itirazdı." dedi.

Öğretmenliğin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını ifade eden Erkurt, "Bizler öğretmeniz. Yalnızca ders anlatan değil; bu ülkenin geleceğini kuran, çocukların ve gençlerin yaşamına dokunan, toplumun ortak aklını ve vicdanını taşıyan bir mesleğin temsilcileriyiz. Ancak uzun süredir öğretmenlik, kamusal bir sorumluluk olmaktan çıkarılarak güvencesizliğin, düşük ücretlerin ve keyfi uygulamaların hâkim olduğu bir alana dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm tesadüfi değildir; bilinçli bir tercihin sonucudur." ifadelerini kullandı.

MÜCADELE SÜRECİNİ HATIRLATTI

Sendikanın 1 Haziran'da başlattığı mücadele sürecine değinen Erkurt, öğretmenlerin kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "1 Haziran'da başlattığımız mücadele, bu tercihlerin yarattığı tahribata karşı yükselen bir itiraz olarak ortaya çıkmıştır. 14 Haziran'da büyüyerek kitlesel bir direnişe dönüşen bu süreç, 15 Haziran'da başlatılan açlık greviyle birlikte, artık geri dönülemez bir noktaya gelindiğini göstermiştir." dedi.

Öğretmenlerin taleplerinin ertelenemeyeceğini vurgulayan Erkurt, "Öğretmenler, yaşamlarını ortaya koyacak kadar kararlı olduklarını, taleplerinin ertelenemez olduğunu ve bu sorunların görmezden gelinerek çözülemeyeceğini bütün topluma ilan etmiştir." diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.