Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak Caddesi'nde Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay-Zirvekent seferini yapan 334 hat numaralı 06 DV 5771 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafoya, ardından park halindeki 3 otomobile çarptı. Savrulan otobüs daha sonra bir oto aksesuar dükkanına girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile birlikte toplam 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafodaki hasar elektrik kesintisine neden oldu

Otobüsün çarptığı trafoda meydana gelen hasar nedeniyle çevrede elektrik kesintisi yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Mamak Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya tanık olan çevre esnafı Ali Yağlı, otobüsün hızlı geldiğini belirterek, "Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor. Zaten şoktaydı, kendinde değildi" ifadelerini kullandı.

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.