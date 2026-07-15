Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yahya Ergin yönetimindeki 67 UA 738 plakalı otomobil ile Numan A. idaresindeki 06 CAM 67 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına savrulan otomobilde bulunan sürücü Yahya Ergin ile eşi Aysel Ergin ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yahya Ergin ve Aysel Ergin’in cenazeleri, işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Numan A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Numan A., adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ergin çiftinin cenazelerinin bugün Zonguldak’ta bulunan Uzun Mehmet Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak Kozlu’da Trafik Kazası: 81 ve 80 Yaşındaki Çift Hayatını Kaybetti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde yaşanan kazada iki kişinin yaşamını yitirmesi, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.