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81 yaşındaki Yahya Ergin ile 80 yaşındaki eşi Aysel Ergin'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Zonguldak Acı Kaza: 81 ve 80 Yaşındaki Çift Yaşamını Yitirdi

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin cenazeleri, dualar eşliğinde Yeni Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yahya Ergin ve eşi Aysel Ergin için bugün Uzun Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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