Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yahya Ergin ve eşi Aysel Ergin için bugün Uzun Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin cenazeleri, dualar eşliğinde Yeni Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TIR şoförü adliyeye sevk edildi
Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Numan A. (22), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor
81 yaşındaki Yahya Ergin ile 80 yaşındaki eşi Aysel Ergin'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.