Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi. Programda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimini konu alan görüntüler de izletildi.

"15 Temmuz unutulmamalı, ders çıkarılmalı"

Konuşmasında 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe girişiminin hafızalarda canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, o gece yaşananların hem hatırlanması hem de gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin benzer tehditlerle karşılaşmaması için yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Millet darbeler dönemine son noktayı koydu"

15 Temmuz gecesinin Türk siyasi tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, halkın darbecilere karşı gösterdiği direniş sayesinde demokrasiye sahip çıkıldığını söyledi.

Milletin iradesiyle darbelerin tarihe gömüldüğünü belirten Kurtulmuş, 15 Temmuz'un ardından Türkiye'de darbe anlayışının artık kabul görmeyeceğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı tarihi bir dönüm noktası oldu"

Kurtulmuş, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının milyonlarca vatandaşı meydanlara taşıdığını belirterek, bu mesajın demokrasi tarihine geçen önemli bir liderlik örneği olduğunu dile getirdi.

TBMM'nin de o gece tüm siyasi partilerin ortak tavrıyla çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Kurtulmuş, milletvekillerinin bombalara rağmen Meclis'i terk etmeyerek demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

"Güçlü devlet, güçlü kurumlarla mümkündür"

Konuşmasında devlet kurumlarının önemine de değinen Kurtulmuş, güçlü kurumların şeffaflık, hukuk ve kurallara bağlılık ilkeleriyle ayakta kalabileceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ yapılanmasından arındırılmasının ardından daha da güçlendiğini belirten Kurtulmuş, devlet kurumlarının hiçbir yapının etkisi altına girmemesi gerektiğini vurguladı.

"Milli dayanışma Türkiye'nin en büyük gücüdür"

15 Temmuz gecesinde siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılarak ortak bir duruş sergilendiğini ifade eden Kurtulmuş, milli birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe ulaşmasının yolunun demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal dayanışmaya sahip çıkmaktan geçtiğini belirterek konuşmasını tamamladı.