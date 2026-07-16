Gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyuna bilgi verdi. Yetkili makamlardan olayın gerekçesine ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltına alınıyorum” diyerek gözaltı işlemini doğruladı. Paylaşımında soruşturmanın içeriği ya da gözaltı nedenine ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Resmi makamlar ise gözaltının gerekçesi konusunda henüz açıklama yapmadı. Gözaltı işleminin hangi dosya kapsamında gerçekleştirildiği ve Üzümcü’nün ne zaman adliyeye sevk edileceğine ilişkin bilgilerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.