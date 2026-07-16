İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Polis Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen anma programına katıldı. Törene Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, şehit aileleri ve gaziler de iştirak etti. Bakan Çiftçi, program kapsamında anıta karanfil bıraktı, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

‘Gölbaşı, en ağır bedellerden birini ödedi’

Törende konuşan Bakan Çiftçi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, Gölbaşı’nın o gece en ağır bedellerden birini ödediğini söyledi.

Çiftçi, “Polis Özel Harekat Başkanlığımız, kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet etti. O gece burada yükselen ses; korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü oldu” ifadelerini kullandı.

‘Millet iradesine sahip çıktı’

15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaşın hiçbir tereddüt göstermeden demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile milletin kararlı duruşunun tarihe geçen bir direnişe dönüştüğünü ifade etti.

Çiftçi, “O gece bütün dünya, bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha gördü” dedi.

Şehit aileleri ve gazilere teşekkür

Konuşmasında şehit aileleri ve gazilere de seslenen Bakan Çiftçi, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirterek, şehitlerin emanetlerinin baş tacı olduğunu söyledi. Gazilerin fedakarlıklarının ise milletin hafızasında daima yaşayacağını ifade etti.

‘Tehditleri dikkatle takip ediyoruz’

15 Temmuz’un yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, ihanetin farklı yöntem ve isimlerle yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı’nın tüm güvenlik birimleriyle birlikte olası tehditleri yakından izlediğini belirten Çiftçi, “Devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuzdayız. Terörle mücadelemiz, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarımız, uyuşturucu ile mücadelemiz, siber güvenlik çalışmalarımız ve sınır güvenliğimiz aynı kararlılığın ürünüdür. Devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Program, Polis Özel Harekat yemininin edilmesi ve 15 Temmuz şehitleri için sela okunmasının ardından sona erdi.