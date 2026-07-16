Malatya’da MOTAŞ’a ait bakım ve onarım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki tesiste saat 19.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Başkan Er: Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz

Yangının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Er, itfaiye ekiplerinin ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaştığını belirterek, yangında 3 otobüs, bir forklift ile bakım ve onarımda kullanılan çok sayıda ekipmanın zarar gördüğünü ifade etti. Yangına müdahale eden ekiplere teşekkür eden Er, olayın çıkış nedeninin yapılacak incelemeyle netlik kazanacağını kaydetti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.