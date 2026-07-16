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Her akşam saat 22.00'de başlayacak konserler öncesinde ise dört farklı ülkeden halk oyunları ekipleri gösteriler sunacak. Festival, konserlerin yanı sıra kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle tamamlanacak.

Etkinliklerin konser programı 17 Temmuz'da Umut Kaya ile başlayacak. 18 Temmuz'da Zeynep Dizdar, 19 Temmuz'da Grup Pera, 20 Temmuz'da Reyhan Karaca, 21 Temmuz'da Feridun Düzağaç ve 22 Temmuz'da Grup Piiz sahne alacak.

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