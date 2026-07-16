Çaycuma Belediyesi'nin düzenlediği 7. Çaycuma Günleri, 17-22 Temmuz tarihleri arasında Özgürlük Meydanı'nda yapılacak etkinliklerle vatandaşları ağırlayacak.
Etkinliklerin konser programı 17 Temmuz'da Umut Kaya ile başlayacak. 18 Temmuz'da Zeynep Dizdar, 19 Temmuz'da Grup Pera, 20 Temmuz'da Reyhan Karaca, 21 Temmuz'da Feridun Düzağaç ve 22 Temmuz'da Grup Piiz sahne alacak.
Her akşam saat 22.00'de başlayacak konserler öncesinde ise dört farklı ülkeden halk oyunları ekipleri gösteriler sunacak. Festival, konserlerin yanı sıra kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle tamamlanacak.
Muhabir: Haber Merkezi