Çaycuma Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çektirme Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçenin son 12 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Çaycuma'nın her yerini nakış gibi işlemeye razıyız, talibiz." dedi.

Karadeniz'in geleneksel denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan Çektirme Kafe'nin tamamen ahşaptan ve özgün ölçülerine uygun şekilde belediye atölyelerinde üretildiğini ifade eden Kantarcı, yapının yalnızca bir kafe değil, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını yansıtan simgesel bir eser olduğunu söyledi. Çektirme Kafe'nin, belediyenin son 12 yılda ortaya koyduğu vizyonun yeni bir parçası olduğunu vurgulayan Kantarcı, bu süreçte altyapı yatırımları, yol çalışmaları, gençlere yönelik projeler ve kültürel etkinliklerle Çaycuma'nın daha yaşanabilir bir kent haline geldiğini dile getirdi.

Konuşmasında ilçedeki değişime de dikkat çeken Kantarcı, geçmişte çöplük olarak kullanılan Filyos Çayı kıyısının bugün modern yaşam alanlarına dönüştüğünü belirtti. Kayıkçılar Mahallesi'nin de katılımıyla Çaycuma'nın 10 kilometrelik sahil şeridine kavuştuğunu ifade eden Kantarcı, bölgede alışveriş merkezi, göl, emniyet müdürlüğü, adalet sarayı, ahşap cami ve yeni kamu yatırımlarıyla önemli bir gelişim yaşandığını söyledi.

Başkan Kantarcı, "Bir belediye başkanının oğlu olarak geldiğim Çaycuma'da bu hizmetleri yapmaktan dolayı çok mutluyum, huzurluyum. Gönlüm çok rahat." sözleriyle konuşmasını tamamladı.