Dijital Medya Çalıştayı kapsamında Kırşehir'e gelen yaklaşık 160 gazeteci, Kırşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Akın Güneş Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye'nin farklı illerinden gelen basın mensupları, modern teknolojiyle donatılmış tesiste ekmeğin hamurdan sofraya uzanan yolculuğunu yerinde gözlemledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖNEMLİ ÖRNEĞİ

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Çelik, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tuttuklarını söyledi. Çelik, vatandaşların ekonomik koşullar altında temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Akın Güneş Halk Ekmek Fabrikamız bu anlayışın en önemli örneklerinden biridir. Burada üretilen 250 gram ekmekler tamamen el değmeden, modern üretim hatlarında hazırlanıyor ve vatandaşlarımıza 5 liradan ulaştırılıyor. Türkiye'de bu fiyatın altında ekmek üreten bir belediye olduğunu düşünmüyorum" dedi.

MALİYETİ 9 LİRA, VATANDAŞA 5 LİRAYA SUNULUYOR

Üretilen ekmeğin gerçek maliyetinin yaklaşık 9 lira olduğunu açıklayan Çelik, belediye olarak vatandaşlara destek vermek amacıyla ekmeği 5 liradan satışa sunduklarını belirtti. Günlük ortalama 11 ila 12 bin ekmek üretildiğini ifade eden Çelik, fabrikanın günlük 70 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

FIRINCI ESNAFI DA GÖZETİLİYOR

Üretim miktarını bilinçli olarak kontrollü tuttuklarını vurgulayan Çelik, "Kentimizde faaliyet gösteren fırıncı esnafımızı da düşünüyoruz. Amacımız rekabet oluşturmak değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

AFET DURUMLARINDA BÖLGEYE HİZMET VERECEK

Akın Güneş Halk Ekmek Fabrikası'nın yalnızca günlük ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulmadığını belirten Çelik, tesisin bölgenin en büyük üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Çelik, "Deprem, sel ve benzeri afet durumlarında sadece Kırşehir'in değil, çevre illerin de ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Fabrikamız bu vizyonla planlandı ve hayata geçirildi" dedi.

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