Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Mehmet Özdemir, kardeşi Mustafa Özdemir'in yıllardır sokakta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, yaşanan sürecin tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; kardeşinin vasilik sürecinde ciddi mağduriyetler yaşandığını savunan Özdemir, resmi kurumlara yaptığı çok sayıda başvurudan sonuç alamadığını ifade ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesi ve kardeşinin sağlık, barınma ile hukuki durumunun incelenmesi çağrısında bulundu.

"KARDEŞİMİN VASİLİĞİNİ SEVE SEVE ÜSTLENDİM"

Mehmet Özdemir, yaşanan sürecin 2000 yılında başladığını belirterek, "Bir tane kardeşim var. İsmi Mustafa Özdemir. Bu kardeşim sokaklarda yaşamakta. 2000 yılında Çubuk'ta görülen dava sonucunda Sulh Mahkemesi'nde kardeşimin vasi altına alınması gündeme geldi." dedi.

Mahkemenin ilk olarak başka bir kardeşine vasilik teklif ettiğini ancak onun görevi kabul etmediğini anlatan Özdemir, daha sonra bu sorumluluğu kendisinin üstlendiğini söyledi.

Özdemir, "Bana döndüler. Ben de kardeşimin vasiliğini seve seve yapmak istedim. İlk zamanlarda mahkemeyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ancak süreç ilerledikçe çok büyük problemlerle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

"TOPLUM İÇİNDE RENCİDE EDİLDİM"

Vasilik görevi sırasında çeşitli zorluklar yaşadığını dile getiren Mehmet Özdemir, bu süreçte psikolojik olarak yıprandığını söyledi. "Toplumda beni rencide etmeye çalıştılar. 'Parasını yedi, kardeşini sokağa attı' dediler. Dövüldüm, bıçaklandım. Sürekli insanlara kendimi anlatmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok yıprandım. Bu nedenle mahkemeye dilekçe vererek vasilik görevinden çekildim." diye konuştu.

Özdemir, görevin daha sonra mahalle muhtarına verildiğini ancak onun da kısa süre sonra görevi bıraktığını öne sürdü.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.