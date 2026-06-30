Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı ve Halkın Sesi Gazetesi Spor Müdürü Selçuk Koçaklı'nın babası Şevket Koçaklı, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Şevket Koçaklı'nın cenazesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazı sonrasında aile mezarlığında toprağa verilecek.

Karaelmas Gazeteciler Derneği tarafından yayımlanan taziye mesajında, merhuma Allah'tan rahmet; Selçuk Koçaklı başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ile sabır dileğinde bulunuldu.