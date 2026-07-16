AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımına ilişkin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, paylaşımın içeriğine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Mahruki hakkında verilen gözaltı kararının uygulanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Mahruki'nin paylaşımı şu şekilde; "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."