CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Parti kulislerinde, toplantıda bazı il başkanlarına yönelik yeni görevden alma ve ihraç süreçlerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından yapılan önceki MYK toplantılarında çok sayıda il başkanı görevden alınmış, bazı il başkanlıklarına ise yeni görevlendirmeler yapılmıştı. Bugünkü toplantıda da benzer kararların alınabileceği iddia ediliyor.