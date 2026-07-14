MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli haftalık grup toplantısında iç ve dünyadaki önemli konular üzerinde görüşlerini açıkladı.

Ankara’da yapılan NATO Zirvesi ve Türkiye’nin NATO içindeki önemini anlatan Bahçeli "Türkiye, NATO'da tarihi birikimi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye, NATO'da tarihi birikimi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

“GÖRÜŞME DEVAM EDERKEN…”

MHP lideri Bahçeli Ankara’da NATO Zirvesi sürerken ABD’nin İran’a saldırı emri vermesini ve Trump’ı sert şekilde eleştirerek “İran'ın bombalanması barış ihtimaline güveni sarstı. Mutabakat 1 ay geçmeden etkisizleştirildi. ABD Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorunludur. Saldırılar durdurulmalı, barış kapısını yeniden kapatan gelişmelerin üstüne soğukkanlılıkla gidilmelidir. ABD askeri müdahalenin müzakere ile bağdaşmayan sonuçlarını görmeli, Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yapılması sağlanmalıdır. Türkiye barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürmeye devam etmelidir.” diye konuştu.

“BEKLEME ODASI”

Devlet Bahçeli Avrupa Birliği’ne de seslenerek “AB Türkiye'yi bekleme odasında tutuyor. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Türkiye'nin AB ilişkileri saygı ve eşitlik temelinde ilerlemelidir. Türkiye yalnızca dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonları değil, stratejik kararların belirlendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.

Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olmaz. Bu konuda tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Türkiye Avrupa için güvenli bir halattır. Türkiye, Avrupa güvenliği, istikrarı, enerji arzı bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçekliği görenler kazanacaktır. Dedi.

"15 TEMMUZ BİR İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR"

15 Temmuz’un 10. Yıldönümü konusuna da değinen Devlet Bahçeli şunları söyledi “Aradan geçen yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir, 15 Temmuz tarih boyunca verilen bağımsızlık mücadelesinin son halkasından biridir. Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz milli mücadele ile dize getiremediklerini içerden çözme girişimidir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır.”