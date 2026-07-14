Sincan Belediyesi kreş başvuruları 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için başladı. Belediye bünyesinde hizmet veren Lale, Leylak, Zambak, Karanfil, Nergis, Lavanta, Papatya ve Menekşe kreşlerine çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, ön başvurularını 20 Temmuz 2026 tarihine kadar Sincan Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, kreşlere kabul edilecek öğrenciler 22 Temmuz 2026 tarihinde Lale Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Böylece kayıt süreci şeffaf ve adil bir şekilde tamamlanacak.

Sincan Belediyesi Kreşlerinde 36-60 Aylık Çocuklara Eğitim

Sincan Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan 8 kreşte, 36-60 ay arasındaki çocuklara güvenli, sıcak ve modern bir eğitim ortamı sunuluyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar, yaş gruplarına uygun oyunlar ve etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Her biri 16 kişilik sınıflarda eğitim gören minikler; sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen uygulamalarla kaliteli okul öncesi eğitim imkânından yararlanıyor.

Kesin Kayıtlar 27 Temmuz'da Başlayacak

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından 27 Temmuz 2026 tarihinde kesin kayıt ve evrak teslim süreci başlayacak. Çekiliş sonucunda kayıt hakkı kazanan aileler, gerekli belgelerle birlikte ilgili kreşe başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Oryantasyon Programı 14 Eylül'de Düzenlenecek

Yeni eğitim dönemi öncesinde çocukların kreş ortamına kolay uyum sağlaması amacıyla 14 Eylül 2026 tarihinde oryantasyon programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında öğrenciler öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve eğitim ortamıyla tanışarak yeni döneme hazırlık yapacak.

2026-2027 Kreş Ücreti Açıklandı

Sincan Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kreş aylık ücretini 14 bin TL olarak belirledi.