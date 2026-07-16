Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve kurucusu Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddiaların kamuoyunda tartışıldığı günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin yürütülen adli soruşturmaya değinen Gürlek, devletin vatandaşların emanetine sahip çıktığını belirterek, sürecin Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü ifade etti.

Şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Gürlek, "Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur" dedi.

Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabının verilebilmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı devletin denetiminden muaf değildir" ifadelerini kullandı.

Yargı süreçlerinin sosyal medya kampanyalarıyla yönlendirilemeyeceğini belirten Gürlek, soruşturmanın somut deliller ve hukuk çerçevesinde titizlikle sürdürüleceğini kaydetti. Ayrıca, vatandaşların iyi niyetle yaptığı bağışların korunacağını ve milletin güvenini istismar eden hiçbir girişime hukuk içinde izin verilmeyeceğini söyledi.