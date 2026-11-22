Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek programa katılacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem yol haritası açıklanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, programda 2026-2030 yıllarını kapsayan 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın ilk uygulama yılında elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Şiddetle Mücadelede Yeni Dönemin Teması Belli Oldu

Bu yılın ana teması "Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü" olarak belirlendi. Programda, şiddetle mücadele kapsamında sahada hayata geçirilen kurumsal ve teknolojik çalışmaların yanı sıra yeni dönem hedefleri de aktarılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kaydedilen gelişmeleri ve planlanan çalışmaları içeren bir infografik film ile aynı tema doğrultusunda hazırlanan kamu spotu gösterilecek.

Programda ayrıca, "Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün" mesajı öne çıkarılacak. Mücadelede kalıcı başarının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğuyla sağlanabileceği vurgulanacak.

Şiddet Yaşanmadan Önlem Alınması Hedefleniyor

Bakanlığın yeni dönem çalışmalarında Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritası önemli bir yer tutuyor. Bu sistem aracılığıyla şiddet risklerinin erken aşamada belirlenmesi ve şiddet yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor.

Kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin ise illerin ve hanelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi planlanıyor.

Gençlerin Katılımı Artırılacak

Şiddetsiz ve güvenli bir geleceğin toplumsal temellerini oluşturmak amacıyla özellikle gençlerin aktif katılımını esas alan eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Bu çalışmalarla saygı, sevgi, merhamet ve sorumluluk gibi değerlerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor.