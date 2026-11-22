Emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alındı. Kitap fuarına katılmak üzere Kastamonu'da bulunan Özeller'in sabaha karşı gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, gözaltı işleminin Özeller'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Orkun Özeller'e Yöneltilen Suçlama Belli Oldu

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, gözaltı kararının gerekçesinin söz konusu sosyal medya paylaşımı olduğunu açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özeller hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Özeller'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınmasının beklendiği aktarıldı.

Daha Önce de Tutuklanmıştı

Orkun Özeller, Eylül 2025'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık iki ay cezaevinde kalan Özeller, Kasım 2025'te tahliye edilmişti. Hakkında açılan davada verilen beraat kararı ise Ağustos 2026'da üst mahkeme tarafından onanmıştı.