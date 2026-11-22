Antalya'da Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale usulsüzlüğü iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, aralarında belediyede müdür düzeyinde görev yapan isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.

Kepez Belediyesi'ne eş zamanlı rüşvet operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma' ve 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Aralarında müdürler ve eski belediye başkanı da var

Gözaltına alınanlar arasında Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V. ve Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç. bulunuyor.

Operasyonda ayrıca Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.K., Satın Alma Görevlisi M.G., İhale Servis Müdürü R.E., Özel Kalem A.B.S., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç. ile Pamuklu Dokuma Ticaret AŞ Genel Müdürü R.C.D. de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Şüpheliler arasında ihale alan şirketin sahibi D.A., mimar M.A., emlakçı K.K., avukat S.S., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö. de bulunuyor.

Belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen kişi de gözaltında

Operasyon kapsamında belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen Y.N. de gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonun ardından şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.