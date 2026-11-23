Kaza, saat 22.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ambulans ile 26 AOV 658 plakalı otomobil henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki otomobile de çarptı. İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kazaya karışan ambulans şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.