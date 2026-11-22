Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.'

Hiç kimsenin, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşları haksız borç yükü altında bırakamayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, vatandaşların haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.