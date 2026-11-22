Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, öğrencilerinin bilimsel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Avrupa'da kapsamlı bir eğitim gezisi gerçekleştirdi. Okul Müdürü Fatih Aşkın'ın öncülüğünde, Gezi İnceleme Kulübü tarafından organize edilen programa 38 öğrenci katıldı.

Yedi gün altı gece süren yolculukta öğrenciler, beş farklı ülkenin tarihi ve kültürel mirasını keşfederken bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki önemli merkezleri de ziyaret etti.

38 öğrenci CERN'de bilim dünyasını keşfetti

Gezinin en dikkat çekici duraklarından biri, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) oldu.

Öğrenciler, CERN'in bilim merkezi ve sergilerini ziyaret ederek parçacık fiziği, atom altı parçacıklar, hızlandırıcı teknolojileri ve evrenin temel yapısına ilişkin yürütülen araştırmalar hakkında bilgi edindi.

Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ve Higgs bozonunun keşfi gibi bilimsel gelişmeleri tanıyan öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin bilimsel araştırmalarda nasıl kullanıldığını görme fırsatı yakaladı.

Beş ülkede tarih, kültür ve teknoloji deneyimi

Avrupa programı kapsamında Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Dam Meydanı ziyaret edildi. Volendam ve Zaanse Schans'ta geleneksel Hollanda mimarisi ve yel değirmenleri incelendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Grand Place, Manneken Pis ve Atomium gibi önemli yapıları görme fırsatı bulan öğrenciler, Fransa'nın başkenti Paris'te ise Eyfel Kulesi ve Trocadéro'yu ziyaret etti. Disneyland'da geçirilen bir gün de programın sosyal etkinlikleri arasında yer aldı.

İsviçre'de Cenevre'nin simgelerinden Jet d'Eau, Leman Gölü ve Lozan'ın Ouchy bölgesi ziyaret edildi.

Bilimi deneylerle öğrendiler

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki bir diğer durağı İsviçre'deki Swiss Science Center Technorama oldu.

Merkezde fizik, kimya, doğa olayları ve teknoloji alanındaki bilimsel prensipleri uygulamalı etkinliklerle inceleyen öğrenciler, teorik bilgilerini deneyimleme imkanı buldu.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki Mercedes-Benz Müzesi'nde ise otomotiv sektörünün tarihsel gelişimi, mühendislik teknolojileri ve yenilikçi üretim süreçleri hakkında bilgi edinildi.

Okul Müdürü Fatih Aşkın: "Öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz"

Gezinin ardından değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Fatih Aşkın, 38 öğrenciyle beş ülkeyi kapsayan bir organizasyon gerçekleştirmenin önemli sorumluluklar taşıdığını belirtti.

Öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarını, bilim ve teknoloji merkezlerini yerinde görmelerini önemsediklerini vurgulayan Aşkın, şunları söyledi:

"38 öğrencimizle beş ülkeyi kapsayan böyle büyük bir organizasyona çıkmak kolay bir karar değildi. Bir okul müdürü olarak taşıdığımız sorumluluğun ve karşılaşabileceğimiz güçlüklerin farkındaydık. Böylesine büyük bir organizasyonun gerektirdiği bütün sorumlulukları üstlendik. Bizim cevabımız çok netti: Çocuklarımız için!"

Öğrencilerin yeni yerler keşfederken yaşadığı heyecanın bütün yorgunluklarına değdiğini ifade eden Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz. Onların dünyayı tanıyan, araştıran, sorgulayan, üreten ve büyük hedefler koyan bireyler olmalarını istiyoruz. Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi olarak akademik başarıyı bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimle birlikte değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu genişletecek çalışmalara devam edeceğiz."

Fatih Aşkın'dan öğretmenlere teşekkür

Okul Müdürü Fatih Aşkın, organizasyonun hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde görev alan Gezi İnceleme Kulübü öğretmenleri Fatma Hülya Yücel, Burçay Burcu Karadayı ve Mehmet Karakış'a teşekkür etti.

Öğretmenlerin bir hafta boyunca öğrencilerin güvenliği, ihtiyaçları ve programın sorunsuz ilerlemesi için özveriyle çalıştığını belirten Aşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir okulun en büyük gücü, öğrencileri için imkanları zorlayan, gerektiğinde büyük sorumlulukları omuzlayan ve yaptığı işe gönlünü koyan öğretmenleridir."

Aşkın, organizasyonda emeği bulunan öğretmenlerle çalışmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Ankara'dan Avrupa'ya uzanan eğitim deneyimi

Erasmus+ faaliyetleri, TÜBİTAK projeleri, bilimsel çalışmalar ve kültürel etkinliklerle öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Avrupa gezisiyle eğitim faaliyetlerini uluslararası bir boyuta taşıdı.

Beş ülkeyi kapsayan programda öğrenciler, farklı toplumların kültürel mirasını tanırken bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişmelerin günlük yaşam üzerindeki etkilerini yerinde gözlemledi.

Yedi günlük yolculuk, öğrencilerin akademik bilgilerinin yanı sıra kültürel farkındalıklarını ve geleceğe yönelik hedeflerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim deneyimi olarak tamamlandı.