COP31'de beklenen uzlaşma sağlanamadı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da başlayan COP31 İklim Zirvesi, 22 Kasım'da sona erdi. Yaklaşık 200 ülkenin temsilcilerini buluşturan konferansta, küresel ısınmayla mücadele ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik müzakereler yürütüldü.

Ancak ülkeler arasında özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşma ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman desteği konusunda anlaşmazlık yaşandı. Görüşmelerin planlanan takvimi aşmasına rağmen kapsamlı bir sonuç metni kabul edilemedi.

Fosil yakıt tartışması zirveye damga vurdu

Zirvenin en tartışmalı başlığı, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının azaltılmasına yönelik taahhütler oldu.

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler, hazırlanan taslak metinde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin açık bir ifade bulunmamasına itiraz etti. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilememesi üzerine ana karar taslağı kabul edilmedi.

Bununla birlikte konferansta bazı teknik ve ilgili konularda kararlar alınırken, önceki iklim anlaşmalarından doğan yükümlülükler geçerliliğini korudu.

İklim finansmanında da anlaşmazlık yaşandı

Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için oluşturulacak finansman mekanizmaları da müzakerelerin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Özellikle iklim krizinden daha fazla etkilenen ülkeler, gelişmiş ekonomilerin finansal sorumluluklarını artırmasını talep etti. Ancak desteklerin miktarı ve uygulanma biçimine ilişkin görüş ayrılıkları giderilemedi.

Gözler COP32 Zirvesi'ne çevrildi

Antalya'daki konferansta kapsamlı bir uzlaşma sağlanamaması, küresel iklim müzakerelerinin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim finansmanı gibi çözülemeyen başlıkların, 2027 yılında Etiyopya'da düzenlenecek COP32 Zirvesi'nde yeniden ele alınması bekleniyor.