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Sezonun son yarışı olan Valencia Grand Prix'si, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İspanyol pilot, 2026'daki bu şampiyonluğu ile MotoGP'de 8. kez zafere ulaştı.

Yarışı 8. sırada bitiren Marc Marquez, sezonun bitmesine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin liderin 3.845 saniye gerisinde ikinci, SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise 5.711 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

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